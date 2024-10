Exclusivo «Cacau»: Marco está na falência

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) avisa Marco (Diogo Amaral) que o melhor para ele é desistir já daquela luta por Cacau (Matilde Reymão), revelando-lhe que já confirmou que é mesmo pai de Marquinho, e ele vai acabar por ser detido pelo rapto de Cacau, recordando-o que por causa disso morreu uma pessoa, o piloto do helicóptero. Marco disfarça a sua apreensão.

Marco analisa muito preocupado com Belard os relatórios financeiros da Construtora, que está em riscos de falência. Belard anui a Marco que ele só pode escapar-se daquela situação se vender a empresa. Belard alerta Marco que também não será fácil arranjar um comprador para a empresa por causa da dívida colossal que têm, sugerindo que em última instância ele pense na hipótese de fugir. Marco recusa tal possibilidade, ficando a pensar irritado no que pode fazer.

Júlia (Fernanda Serrano) e Salomão (Paulo Pires) ficam aliviados por Anita (Catarina Nifo) dizer-lhes que Tiago não veio com sinais de luta da sua visita a Marco. Júlia diz a Salomão que deviam pôr Sal (Carolina Amaral) ao corrente do encontro com Mário. Tiago olha intrigado para os pais a dizerem-lhe que podem tramar Marco se conseguirem encontrar o padrasto de David (Luís Garcia). Tiago diz a Júlia não conseguir deixar de ficar espantado por Marco afinal ser alguém capaz de cometer tantos crimes.

Salomão diz-lhes que confirmou que Manuel aterrou mesmo em Joanesburgo. Pede a David que tente gravar em vídeo uma conversa com Manuel sobre a obra em casa de Marco