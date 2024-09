Exclusivo «Cacau»: Marco tenta levar Marquinho à força

Em «Cacau», Soraia (Paula Neves) confirma ser Marco (Diogo Amaral) quem está na palacete, tendo dito na portaria que veio buscar Marquinho. Todos se olham tensos.

Todos concordam tensos não valer de nada ignorar que Marco está ali. Sal (Carolina Amaral) toma uma decisão e diz que vai ela falar com Marco. Quim (Paulo Calatré) e Anita (Catarina Nifo) dizem também quererem defender Marquinho, e todos acabam por segui-la. Marco entra sob o olhar sério de todos. Marlene (Leonor Seixas) pisca o olho discretamente a Marco e segue para a cozinha.

Todos olham tensos para Marco a assumir que veio ali buscar Marquinho. Tiago (José Condessa), a descer as escadas, também ouve e olha muito nervoso para Marco. Marco recorda todos que Marquinho é seu filho, detendo direitos sobre ele. Sal passa ao ataque a dizer que todos ali pensam que ele teria interesse em que acontecesse alguma coisa a Cacau. Marco olha-a irritado.

Marco e Sal esgrimem argumentos, acusando-se mutuamente de que só iriam beneficiar com a morte de Cacau. Sal diz não precisar do dinheiro da irmã para nada por Justino (António Capelo) lhe ter deixado muito dinheiro. Marco fica atónito por Tiago dizer que Marquinho passou a chamar-se Júlio, e insinuar que dentro em breve ele será também um Saavedra. Marco olha-o com ódio.

Todos, inclusivamente Soraia (Paula Neves), se aliam a Tiago a dizer determinados a Marco que não o vão deixar levar Marquinho lá de casa. Lola (Ana Bustoff) desce com Marquinho. Marco fica a olhar todos frustrado e furioso. Marco tenta forçar caminho para chegar a Marquinho, mas todos se põem à frente dele a recusar que ele toque sequer no menino. Marco está à beira de explodir em fúria.

Marco tenta chegar a Marquinho, mas todos o impedem, dizendo a Lola (Ana Bustorff) que saia dali com o bebé. Todos dizem a Marco terem a certeza que ele adulterou o teste de paternidade de Marquinho, não acreditando que ele seja filho dele. Marco sopra o ar. Marco ameaça chamar a polícia se não o deixarem levar Marquinho. Tiago incita-o a fazê-lo, dizendo que assim podem investigá-lo por ser o principal beneficiado com o desaparecimento de Cacau, por assim poder ter acesso à Bela Vista como sempre quis.

Quim fica atónito, agarrando em Marco furioso a dizer que só pode mesmo ter sido ele a fazer mal a Cacau. Todos conseguem por fim separar Quim de Marco, com Quim a avisá-lo que o mata se Cacau tiver morrido. Marco acaba por se conformar em sair a perceber que eles não vão mesmo deixá-lo levar Marquinho, avisando-os que vai voltar. Soraia abraça Quim a dizer que ele precisa de ser confortado, Quim fica atrapalhado.

Tiago abraça Marquinho, muito nervoso com a iminência de o perder para Marco. Diz a Anita sentir mesmo que o menino é seu filho. Tiago, Anita e Guto concordam tensos terem de pensar num plano para impedir que Marco leve o bebé.