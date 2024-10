Exclusivo «Cacau»: Mário aparece e está pronto a disparar

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) olha contrariado para Lalá (Inês Castel-Branco) a entrar para saber se ele descobriu alguma coisa de Manuel, dizendo que o homem pode estar morto naquela altura. Salomão diz ter tido outros assuntos prementes para tratar. Mário (Nuno Homem de Sá) entra disparado para saber de Jaime (Sérgio Praia). Lalá reconhece-o, percebendo o que se está a passar.

Mário diz assertivo a Salomão que não veio para o rever, mas sim para ver como está Jaime (Sérgio Praia). Lalá aproveita o momento para dizer ser mulher de Jaime, abraçando Mário, que fica surpreso. Salomão pede com um olhar estratégico a Lalá que saia. Esta assente, percebendo haver ali um plano.

Mário questiona desconfiado Salomão o que se está a passar, já céptico que tenha acontecido alguma coisa a Jaime. Valdemar (Vitor Hugo) e Regina (Christine Fernandes) olham tensos para Lalá a pedir-lhes explicações sobre Mário estar vivo e ali no gabinete a falar com Salomão. Regina e Valdemar dizem a Lalá não lhe irem dizer nada sobre a presença ali de Mário, com Valdemar a acabar por descair-se que é um assunto relacionado com Simone (Alexandra Lencastre). Os irmãos decidem que o melhor é prender Lalá para que ela não possa avisar Simone.

Jaime esboça ar contrariado por Regina lhe pedir para ser paciente e esperar que Salomão fale com Mário antes de rever o irmão.

Mário avisa Salomão que não devia estar com jogos com ele por ele certamente saber que ele é uma pessoa perigosa. Salomão riposta que foi exactamente pelos muitos crimes dele que ocultaram a Jaime que ele estava vivo. Jaime entra e troca um olhar emocionado com Mário.

Regina e Valdemar olham-se preocupados por Regina contar que Jaime não resistiu a ir ver Mário, e este pode tomar medidas extremas quando perceber que foi ludibriado por eles para vir a Portugal. Valdemar sai para perceber se Mário trouxe capangas com ele.

Mário está furioso com Salomão e Jaime por o terem enganado. Jaime diz a Mário ter muitas perguntas para lhe fazer, mas Mário ignora-o e puxa de uma arma, exigindo agora respostas para o terem feito vir ali. Mário diz a Salomão e Jaime suspeitar que eles o atraíram ali para que ele seja preso pelos seus crimes, indo sair já dali. Jaime insiste com o irmão querer mesmo falar com ele. Mário fica hesitante. Jaime assevera a Mário estar muito feliz com a novidade de ele não ter morrido, apesar de todas as mentiras que o rodeiam. Salomão diz a Mário ainda não lhe ter explicado o verdadeiro motivo para o ter feito vir ali, mas Mário sai disparado. Mário aponta a arma a Vanda e Regina, que o olham assustadas.

Valdemar espreita da porta, fazendo sinal a Regina de estar a controlar a situação. Mário sai a dizer a Salomão que não lhe devia ter mentido. Lalá surge do interior amarrada e amordaçada à cadeira com ar furioso