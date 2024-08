Exclusivo «Cacau»: Marlene acredita piamente que vai alcançar a estabilidade financeira! Saiba como

Em Cacau, Marlene (Leonor Seixas) continua a insistir com Rui (Nuno Pardal) que só tem a ganhar se casar-se com Susana, ainda para mais quando gosta dela, sendo fácil de provar que Susana é filha de Simone (Alexandra Lencastre) através da mancha de sangue que Simone deixou no quarto, conseguindo finalmente a estabilidade financeira que procura através dela. Rui parece ficar convencido.

Rui alerta Marlene que Tomané (Salvador Nery) pode ser um obstáculo para conquistar Susana, mas Marlene relativiza a dizer que Susana será uma mulher rica se Simone tiver mesmo morrido, precisando isso sim ele de demonstrar que é capaz de fazer tudo por ela. Ficam pensativos. Susana chega nesse momento, questionando magoada Marlene por que não a ajudou. Marlene foge a Susana sobre saber mais do que diz sobre o passado de Simone. Susana pede a Rui para a ajudar a fazer Marlene falar.

Rui sorri satisfeito com aquela aproximação de Susana. Rui insiste com Susana para que lhe dê uma oportunidade de provar que se ficar com ela pode ser uma pessoa boa. Susana, hesitante, desvia a dizer querer agora é que ele a ajude a descobrir que ligação pode ter a Simone. Rui sorri confiante que vai conseguir reconquistá-la.