Exclusivo «Cacau»: Marlene é apanhada e só lhe resta uma hipótese...

Em «Cacau», Susana (Isabel Figueira) diz a Tomané (Salvador Nery) precisar de falar com Sal (Carolina Amaral) para pedir-lhe desculpa por não ter acreditado nos avisos dela sobre Rui (Nuno Pardal). Sal entra, ficando espantada por ver ali Susana.

Sal e Tomané ouvem reprovadores Susana a contar-lhes desiludida que Rui acabou por admitir que era amante de Simone. Esboçam ar desconfiado por Susana dizer que foi Rui que fez questão que se casassem por comunhão de bens. Susana fica atónita por ver ali Marlene (Leonor Seixas), que fica a olhá-la comprometida.

Todos explicam a uma furiosa Susana que Marlene está ali a viver em casa por ela lhes ter dito que ela a tinha expulsado de casa, com Susana a contrapor que Marlene a ela lhe disse que agora estava a trabalhar como babysitter. Todos concordam que Marlene só pode ser cúmplice de Rui naquela teia de mentiras. Marlene esboça ar muito aflito.

Marlene tenta disfarçar que veio ali para casa para não interferir na vida de Susana e Rui. Todos esboçam ar céptico, recordando depois que Marlene conseguiu convencer Cacau (Matilde Reymão) a ir com ela para o Porto, ficando a olhá-la muito desconfiados. Marlene está cada vez mais aflita.

Todos encurralam Marlene, cada vez com mais suspeitas que ela está envolvida no acidente de helicóptero de Cacau. Marlene é salva pelos gritos de Rosa na sala de Simone querer levar Marquinho. Susana fica a sós com Marlene, atendendo uma chamada de Rui do número de Marco no telefone dela, com Rui a avisá-la para sair dali depressa. Marlene empurra Susana para fugir, mas Tiradentes surge-lhe à frente.