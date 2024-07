Exclusivo «Cacau»: Marlene faz ameaça fatal a Simone

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) olha interessada para Susana (Isabel Figueira) a dizer ter uma pergunta para lhe fazer que lhe pode render bom dinheiro se ela colaborar. Susana acaba por colocar a questão se ela sabe de alguma coisa de Simone (Alexandra Lencastre) e Rui (Nuno Pardal) serem ou terem sido amantes. Marlene diz a Susana que só vai abrir a sua boca sobre Simone e Rui depois de receber dinheiro, não lhe indo dizer nada agora, expulsando-a de casa a dizer ficar à espera de uma proposta.

Marlene aproveita Rui não estar na sala para roubar o número de Simone do seu telefone. Liga para Simone, dizendo terem de falar sobre um assunto que lhe interessa muito. Simone olha tensa para Marlene a perguntar-lhe quanto está disposta a pagar-lhe para manter o segredo dela ter sido amante de Rui e de Susana ser sua filha, dizendo já ter uma oferta do outro lado feita por Susana com o patrocínio de Sal para apurarem a verdade.

Simone agarra ameaçadora Marlene, que a enfrenta sem receio a dizer que sabe muita coisa sobre ela, tendo a certeza que ela foi colega de Salete no passado, sendo conhecida como Cristal. Simone olha-a em fúria. Marlene, mostrando a Simone a fotografia que tem dela em jovem com Susana bebé nos braços, diz que aquela fotografia a fez perceber que é mesmo ela a mãe de Susana. Marlene salienta ter outras provas da sua identidade de Cristal do que tirou da caixa de Salete. Finaliza dizendo que Rui lhe confessou que eles eram amantes.

Marlene avisa Simone que Susana já ali veio fazer perguntas sobre isso. Simone está em pânico. Marlene diz a Simone que só depende da generosidade dela impedir que ela conte o que sabe a Susana e Sal o que sabe dela. Acto imediato, Susana e Sal batem à porta. Simone esconde-se. Sal e Marlene olham-se avaliadoras. Sal diz a Marlene estar disposta a compensá-la bem se ela lhe arranjar provas de Simone e Rui serem amantes.

Marlene diz que gostaria muito de ajudá-las, mas não saber nada sobre o assunto. Susana olha incrédula para Marlene, com Sal a puxá-la para a rua a dizer que já percebeu que chegaram tarde de mais. Simone diz a Marlene que agiu bem em não a denunciar a Sal, indo compensá-la por isso, ainda que ameaçando que devia era matá-la. Simone dá um envelope com dinheiro a Marlene, dizendo que depois lhe paga o resto quando sair a herança de Justino. Marlene olha radiante para o dinheiro, achando que lhe saiu a sorte grande com Simone.