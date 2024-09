Exclusivo «Cacau»: Marlene infiltra-se no palacete e o plano é matar Tiago

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) sorri satisfeito por receber telefonema de Rui (Nuno Pardal) a avisá-lo que conseguiu infiltrar uma pessoa em casa de Cacau (Matilde Reymão), indo passar a estar ao corrente de tudo o que se passa com ela.

Susana (Isabel Figueira) esboça ar aliviado por Marlene (Leonor Seixas) lhe dizer que Rui a mandou para um hotel para ela ter uns dias de descanso, não a tendo expulsado de casa.

Tiago (José Condessa) diz a Cacau haver hoje a possibilidade de ir com Salomão (Paulo Pires) ao Douro por ele querer comprar uma quinta que já foi da família de Júlia (Fernanda Serrano), indo viajarem de helicóptero. Marlene, a ouvir tudo, inventa uma desculpa para sair disparada da mesa.

Rui conta a Marco que é Marlene a agente infiltrada deles em casa de Cacau. Rui pede a Marco para o empregar na empresa, dizendo saber que ele precisa de alguém da confiança dele a seu lado. Marco olha-o pensativo. Rui recebe chamada de Marlene a avisá-lo da viagem de Tiago. Rui diz a Marco haver a possibilidade dele se livrar de Tiago e Salomão ao mesmo tempo. Marco sorri muito satisfeito, trocando um abraço com Rui. Marco e Rui concordam que já não vão conseguir tratar de explodir o helicóptero onde Tiago e Salomão vão estar tão em cima da hora, e o melhor seria se eles só viajassem amanhã. Rui diz ir pedir a Marlene para arranjar maneira de atrasar Tiago. Marco diz a Rui estar convencido a contratá-lo, sorrindo satisfeito.

Salomão explica a Tiago que o dono da quinta no Douro que já foi da família de Júlia (Fernanda Serrano) lhe ligou a perguntar se estariam interessados em comprá-la de volta, dizendo ser melhor irem de helicóptero para poderem ver melhor a propriedade. Tiago concorda com a ideia, dizendo lembrar-se de como Júlia adorava estar lá. Tiago recebe chamada de Cacau a pedir-lhe boleia para o norte. Salomão diz que nesse caso é melhor só irem amanhã.

Sal (Carolina Amaral) diz a Cacau querer ir mesmo falar com Susana para a fazer ver que não vai ser feliz com Rui, que é um manipulador que só a vai fazer sofrer. Cacau liga para a Equador a avisar que chega amanhã ao Porto por volta das onze horas.

Marlene, atenta, liga para Rui, avisando-o que Cacau e Sal também vão afinal com Tiago e Salomão no helicóptero para o norte. Rui fica apreensivo por Marlene lhe dizer que Cacau e Sal também vão viajar com Tiago e Salomão, dizendo que isso não estava nos planos do seu cliente, tendo de pensar numa solução. Susana sai dizendo querer ir arranjar o cabelo para se casarem amanhã. R

ui liga de imediato para Marco, assentindo que ele pode ir ter com ele lá a casa para falarem. Marco diz a Rui achar que fazer explodir o helicóptero onde Tiago e Salomão vão viajar é a uma ideia muito arriscada. Rui sugere que podiam drogar o piloto. Marco concorda, ficando a pensar como podem fazer aquilo. Marco e Rui concordam que a melhor maneira de acabarem com Tiago e Salomão é drogarem o piloto do helicóptero, faltando agora arranjar maneira de fazer com que Cacau não voe com eles. Rui relativiza a Marco que Sal o tenha visto ali, recordando-o que aquela casa ainda é supostamente dele. Rui entra apressado a dizer a Marco que já descobriu que o helicóptero que vai levar Tiago e Salomão parte amanhã às nove. Marco diz agora faltar providenciar que Cacau não vá com eles, Rui assente.