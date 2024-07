Exclusivo «Cacau»: Marlene já sabe de tudo sobre Simone e tem provas

Em «Cacau», Susana (Isabel Figueira) dá um grande estalo a Rui (Nuno Pardal) a dizer-lhe já saber que ele tinha um caso com Simone (Alexandra Lencastre) estando casado com Sal (Carolina Amaral). Rui olha-a comprometido.

Susana fica tensa por Rui dizer-lhe que ela estar ali significa que ainda gosta dele, tentando beijá-la. Susana afasta-o de imediato, dizendo ter asco de pessoas imorais como ele, saindo disparada.

Marlene (Leonor Seixas) surge a troçar com Rui por ter sido apanhado. Rui, a beber com Marlene, desabafa com ela a admitir que a sua ligação com Simone já perdura há muitos anos, tendo Sal somente servido para que eles pudessem estar mais facilmente juntos. Rui confessa que Susana lhe faz lembrar Simone quando era mais nova.

Marlene pede a Rui para lhe mostrar uma fotografia de Simone quando era mais nova, sorrindo confiante que descobriu ali algo muito importante. Rui mostra a Marlene uma fotografia de Simone mais jovem, com esta a ficar pasma com as semelhanças que Susana tem com ela. Marlene aproveita Rui adormecer para guardar consigo a fotografia.