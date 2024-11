Exclusivo «Cacau»: O tão esperado reencontro de Simone e Mário

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) anui a Vitória (Teresa Tavares) poder passar lá por casa.

Vitória entra com Mário, com Simone a desmaiar imediatamente com o choque de o ver.

Mário diz a Vitória já estar arrependido de ter vindo ali, mas Vitória insiste para que ele confie nela como já fez tantas vezes no passado, dizendo saber como ele também gosta de estar com ela. Vitória diz a Mário que ele já teve a merecida lição que devia por a ter traído, mas refere que acabou por perceber que continuava a gostar dele, estando disposta a dar-lhe nova oportunidade. Mário sorri-lhe apaixonado. Vitória tenta que Simone acorde.

Simone abraça Mário, dizendo que ele aparece sempre no momento certo para a ajudar, Mário fica incomodado. Simone esboça ar chocado por Mário admitir que foi vítima de uma armadilha de Salomão (Paulo Pires), que o fez vir a Portugal sob o pretexto de Jaime (Sérgio Praia) estar a morrer para conseguir sacar informações sobre ela.

Simone lastima-se a Mário que todos a andam a tentar injustamente tramar para perder o direito à herança de Justino (António Capelo) depois de todos os anos que lhe dedicou e de ele a ter traído duas vezes com a mesma mulher.

Simone sorri por Vitória dizer-lhe que já convenceu Mário a não os ajudar.

Mário diz a Vitória esperar que com aquele gesto ela o perdoe por a ter traído. Vitória promete a Mário ir ter com ele ao Brasil para ficarem a viver juntos, mas insiste querer primeiro resolver o problema da herança de Simone para tornar-se uma mulher rica, não querendo ficar dependente dele. Mário acaba por aceitar aquela posição de Vitória. Vitória disfarça a Simone que teve sorte de conseguir localizar Mário antes dele partir para o Brasil, podendo agora ficarem sossegadas por o terem conseguido passar para o lado delas. Simone suspira agastada com todos aqueles problemas.