Exclusivo «Cacau»: Regina e Cacau fazem as pazes

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) vem à sala avisar Regina (Christine Fernandes) que não é por causa dos favores que ela lhe fez que significa que a perdoou, Regina olha-a desolada. Valdemar (Vitor Hugo) mete-se na conversa a criticar Cacau por só recorrer a Regina quando precisa dela, acusando-a de egoísmo. Cacau fica atónita.

Cacau pede a Valdemar para falar a sós com Regina, admitindo à mãe não fazer muito sentido estar zangada com ela quando é afinal Marco o pai do seu bebé. Regina olha-a sem saber que dizer.

Regina assegura a Cacau ter a certeza absoluta que Marquinho não é filho de Marco, achando que têm de se unir para conseguir que aquela mentira dele seja descoberta. Cacau conta à mãe ter mudado o nome do menino para Júlio. Ambas sorriem por se estarem a reaproximar-se. Regina insiste com Cacau para pensar na ideia de perdoá-la, fazendo-a ver que nem sempre os pais agem corretamente com os filhos, apesar de só quererem o melhor para eles. Cacau acaba por ceder e abraça Regina, que chora feliz.