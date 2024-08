Exclusivo «Cacau»: Regina e Valdemar podem mesmo não ser irmãos

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) diz a Rui (Nuno Pardal) achar que Sal (Carolina Amaral) pode tentar mesmo alguma medida drástica com ela para a afastar da herança de Justino (António Capelo). Refere achar que Sal, Regina (Christine Fernandes) e Susana (Isabel Figueira) estão todas aliadas contra ela, sendo por isso que Susana foi trabalhar casa de Regina.

Simone lembra-se subitamente que pode usar contra Regina o grande trunfo que sabe dela, saindo disparada. Rui fica ali com ar confuso.

Simone insiste que Regina e Valdemar (Vitor Hugo) são uns golpistas que estão juntos a enganar os homens com que Regina se envolve, já tendo feito isso tanto com o ex-marido de Regina como com Justino, insinuando inclusivamente que Regina está grávida de Valdemar e não de Justino.

Jaime (Sérgio Praia) diz precisar de provas para acreditar naquilo, com Simone a revelar que Regina e Valdemar não têm nenhum apelido em comum. Simone já está a criar toda uma narrativa de que foi afinal Regina quem matou Justino, dizendo que ela saberia como fazer as coisas sem ser apanhada. Regina olha-a fula.

Regina e Valdemar olham desapontados para Jaime por ele dizer querer ver os documentos de Valdemar. Simone mostra a Jaime o documento de Valdemar, com Jaime a ficar chocado por confirmar a teoria de Simone deles não serem irmãos. Regina e Valdemar explicam a Jaime e Simone que não têm nomes em comum por Regina ter mudado de identidade, não tendo mantido nenhum apelido de Chiquinha.

Jaime diz continuar a precisar de provas concretas, com Regina a dizer-lhe desapontada que é melhor ele ir-se embora, não aceitando que ele desconfie deles.

Valdemar dá as mãos a Regina a dizer estar ali sempre para protegê-la, deixando no ar pelo seu comportamento dúbio que eles podem não ser mesmo irmãos.