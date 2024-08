Exclusivo «Cacau»: Regina joga cartada final para impedir o casamento de Susana e Rui

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) consegue encontrar no telemóvel a fotografia que tirou a Simone (Alexandra Lencastre) e Rui (Nuno Pardal) a beijarem-se, fazendo menção de ligar já a Susana (Isabel Figueira). Valdemar (Vitor Hugo) diz à irmã ser melhor fazer ele isso, concordando somente irem mostrar-lhe aquela fotografia quando ela estiver com eles, convictos que Susana vai desistir depois disso de casar-se com Rui.

Rui e Marlene (Leonor Seixas) olham aflitos para Susana a dizer-lhes radiante que Valdemar acabou de lhe ligar por Regina querer falar com ela, achando que eles a querem contratar novamente. Susana diz que Valdemar pediu que ela fosse já hoje falar com ele e Regina, mas ela adiou para amanhã. Susana nota que Rui não ficou satisfeito, com este a acabar por admitir não lhe agradar a ideia de ela ir sair de casa quando estão prestes a casar-se e a ir de lua-de-mel, tendo já planeado estarem fora quatro meses.

Marlene também dá razão a Rui, deixando Susana hesitante. Rui confronta Susana a questioná-la se ela quer mesmo casar-se com ele, estando com cada vez mais dúvidas disso. Susana acaba por decidir-se em adiar ir trabalhar para Regina por não o querer perder. Beijam-se apaixonados. Marlene aproveita aquela distração para se apoderar do telemóvel de Susana. Valdemar e Regina olham-se surpresos por Susana ter enviado mensagem a dizer que se vai ausentar por quatro meses.

Regina comenta não perceber onde Rui arranjou tanto dinheiro para fazer Susana desistir de trabalhar. Regina diz ao irmão para enviar já a fotografia de Simone e Rui para jogarem a cartada final de impedir que Susana e Rui se casem. Marlene está a bloquear o número de Sal (Carolina Amaral) no telemóvel de Susana quando recebe a fotografia de Simone e Rui a beijarem-se, ficando atónita. Decide guardar aquela fotografia para si. Prossegue de seguida a bloquear todos os números que podem impedir o casamento de Susana com Rui.