Exclusivo «Cacau»: Reviravolta! Afinal, Valdemar não matou Nanda e tem provas contra Lalá

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) entra com David (Luís Garcia). Salomão (Paulo Pires) olha-o de imediato com má cara. Todos concordam que Manuel é fulcral para provarem que Marco (Diogo Amaral) raptou Cacau (Matilde Reymão) em sua casa. Ficam a olhar para Salomão à espera que ele possa fazer alguma coisa para o encontrar.

Salomão acaba por aceder aos pedidos de David de encontrar Manuel, com David a dizer ter a certeza que o padrasto não está envolvido nos esquemas criminosos de Marco. Júlia e David ficam confusos por Regina (Christine Fernandes), Salomão e Valdemar (Vitor Hugo) dizerem que Lalá (Inês Castel-Branco) está ali no escritório.

Regina diz a Salomão terem mesmo de a libertar, não a podendo prenderem para sempre para ela não avisar Simone de Mário.

Lalá sai do interior a protestar com Valdemar, avisando que vai mesmo contar a Simone (Alexandra Lencastre) o que se passa com Mário. Esboça ar incrédulo por Valdemar ameaçar provar que ela matou Joana se ela fizer isso, revelando que não matou Nanda. Valdemar recorda Lalá que também a pode tramar com Jaime se Nanda reaparecer por ela saber que ela subornou Joana (Alda Gomes) para incriminar Jaime por assédio, além de ir presa pela morte de Joana. Lalá tenta bater em Valdemar, furiosa.