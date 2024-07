Exclusivo «Cacau»: Rui envolve-se com Susana e acaba tudo com Simone

Em «Cacau», Susana (Isabel Figueira) diz a Rui (Nuno Pardal) que também lhe deve um pedido de agradecimento por ter suportado a sua alimentação aqueles meses, somente não percebendo por que ele o fez. Rui assume a Susana estar apaixonado por ela. Susana olha-o surpresa. Susana está muito atrapalhada com aquela declaração de Rui. Majoris, a espreitá-los, sai para o exterior.

Susana decide-se e beija Rui, que corresponde. Rui diz a Susana admirá-la muito por ser alguém tão honesta e lutadora. Fica surpreso por Susana sugerir que vão até ao seu quarto. Majoris regressa, ficando intrigada por já não os ver.

Rui alerta Susana para pensar bem se quer mesmo envolver-se com ele. Susana diz-lhe que hoje lhe apetece celebrar ter conseguido emprego, além deles andarem já há muito tempo atraídos um pelo outro. Beijam-se com intensidade. Susana sorri envergonhada por Rui lhe dizer que ficou de imediato impactado com ela mal a viu pela primeira vez, e cada vez gostar mais dela à medida que a vai conhecendo melhor. Susana beija-o terna. Rui diz a Susana preferir por enquanto ninguém saiba que estão juntos, Susana acaba por concordar com ele.

Rui não atende a chamada de Simone (Alexandra Lencastre). Majoris comenta achar que foi Simone e ele quem conseguiram que Susana fosse readmitida no hospital, sendo aquela a única explicação possível para David (Luís Garcia) a ter ajudado. Rui fica incomodado. Susana entra com o jantar para eles, sorrindo a dizer achar que o futuro só lhe vai trazer coisas boas. Troca um olhar cúmplice com Rui, Majoris estranha. Simone deixa mensagem de voz a Rui para lhe ligar quando puder por ter coisas importantes para lhe contar. Esboça ar intrigado por ele não estar a ligar de volta. Rui, a jantar com Susana e Majoris, continua sem dar importância às chamadas e mensagens de Simone.

Rui pede desculpa a Simone de ontem não ter podido falar com ela, elogiando de novo Susana. Simone diz não querer falar sobre ela, irritada. Simone diz a Rui que o Barão (Vitor Hugo) voltou e a pediu em casamento. Rui olha-a atónito. Simone explica a Rui que o Barão desapareceu por Regina o ter influenciado contra ela, mas ele agora voltou predisposto a ficar com ela e casarem. Rui questiona Simone como fica a relação deles nesse caso. Simone olha-o comprometida. Simone assevera a Rui que vão continuar a estar juntos, mesmo que case com o Barão. Rui explode a dizer a Simone estar farto de ser secundário na vida dela, sendo melhor mesmo acabarem tudo, saindo disparado. Simone relativiza, segura que Rui vai voltar para ela quando vir o dinheiro que vão ganhar com o Barão.