Exclusivo «Cacau»: Saiba quem é o homem que salva Cacau da morte! Vai surpreender-se

Em «Cacau», Toni, o homem que salvou Cacau (Matilde Reymão), entra com Jaime (Sérgio Praia). Tiago (José Condessa) afiança-lhe que não se vai esquecer de lhe pagar a devida recompensa pelo que fez, Toni sorri satisfeito.

Lola (Ana Bustorff) ouve a voz de Toni e fica a olhá-lo em choque. Toni retribui com o mesmo espanto. Toni tenta fugir disparado, mas Lola impede-o, batendo-lhe sem parar por ele a ter abandonado. Tomané (Salvador Nery) estaca em choque a perceber quem está ali, enquanto os restantes assistem à cena confusos.

Toni continua a fazer menção de ir embora, com todos a ficarem em choque por Lola revelar que ele é o homem que a abandonou, criticando-o duramente por a ter deixado sem dinheiro e com dois filhos para criar. Toni acaba por prostrar-se a chorar emocionado aos pés de Lola.

Toni continua a chorar aos pés de Lola, que pede incomodada para que ele pare com aquilo. Tomané diz revoltado a Toni para se ir embora, mas acaba por concordar que será melhor para ele e Lola perceberem por que Toni os abandonou. Cacau diz a Jaime (Sérgio Praia) e Salomão que deviam fazer alguma coisa, olhando impressionada para Toni a continuar a chorar.

Jaime diz a Toni ter agora a oportunidade de redimir-se e explicar a Lola por que a deixou. Salomão diverge de opinião, acusando Toni de ter sido péssimo pai e de só estar ali à caça da recompensa por ter trazido Cacau. Esta insiste com Toni para pensar em falar com Lola, dizendo acreditar que ele seja boa pessoa, mesmo que tenha cometido erros no passado. Toni hesita.