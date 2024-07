Exclusivo «Cacau»: Sal conta a verdade sobre Rui a Susana

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) convida Susana (Isabel Figueira) para sentar-se consigo, dizendo que aprendeu nos últimos tempos que ninguém é melhor que ninguém. Sal expressa a Susana que tem levado muitas lições da vida que a fizeram mudar muito, contando-lhe que está em processo de divórcio com o seu marido, que andava a viver às suas custas. Susana ouve-a com interesse disfarçado a falar de Rui (Nuno Pardal). Susana ouve em choque Sal a contar-lhe que Rui se fingia impotente com ela quando afinal andava a traí-la no hotel de luxo onde estava hospedado às suas custas com outras mulheres, acabando por dar um golpe a uma mulher francesa mais velha, fugindo com ela. Susana esboça ar furioso com aquela verdadeira faceta de Rui.

Susana diz a Sal esperar que ela conheça alguém melhor que Rui, de quem faz muito bem em separar-se. Sal promete a Susana também ajudá-la a reorganizar a sua vida. Susana esboça ar hesitante por Majoris lhe pedir para se encontrarem para falarem do que se está a passar em casa de Simone (Alexandra Lencastre).