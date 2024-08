Exclusivo «Cacau»: Sal é suspeita de tentar matar Simone

Em Cacau, Soraia (Paula Neves) mostra os inspectores o sangue que encontrou no quarto de Simone (Alexandra Lencastre) na faca e no lençol. Tomané (Salvador Nery) olha irritado para Soraia e Lola a contarem aos polícias que Sal (Carolina Amaral) ontem discutiu com a mãe, e já tinha feito ameaças à vida dela. Inspectores concordam intrigados terem de encontrar Majoris por Soraia contar que ela fugiu logo após eles a terem levado a ela e Simone para a polícia pela suspeita da morte de Justino (António Capelo).

Soraia não encontra nos registos de funcionários do palacete nada sobre Majoris, dizendo aos inspectores que pelo menos ali Simone tratava-a como empregada. Soraia e Tomané contam aos polícias que Simone conheceu Majoris na pensão onde esteve a viver, que depois ardeu. Soraia diz que Susana é que pode saber mais coisas sobre Majoris. Sal assume aos polícias que fez uma ameaça directa a Simone sobre matá-la para ser sua herdeira, mas defende-se que foi só para assustá-la para tentar que ela se fosse embora do palacete.

Inspectores olham chocados para Sal a contar-lhes que a mãe chegou ao ponto de ser amante do seu próprio marido. Sal diz aos polícias que Simone tem uma lista infindável de inimigos, desde Regina a Cony, fora o que não sabem sobre o seu passado, mostrando-lhes o panfleto de Simone como dançarina de cabaret. Inspectores suspiram a antever o trabalho que vão para investigar aquele caso.