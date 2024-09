Exclusivo «Cacau»: Sal faz de tudo para encontrar Cacau e deixa uma promessa!

Em «Cacau», Vitória (Teresa Tavares) dá início à conferência de imprensa que Sal (Carolina Amaral) vai dar sobre o acidente de helicóptero com Cacau (Matilde Reymão). Sal começa o discurso a seguir o que Tomané (Salvador Nery) escreveu, mas acaba por ignorar o papel e dizer que a sua família vai fazer tudo para encontrar Cacau, mesmo que tudo indique que ela morreu.

Jornalista coloca a delicada hipótese de ter sido Simone (Alexandra Lencastre) a orquestradora da sua morte, dizendo haver informações dela estar nos Emiratos. Sal decide não fugir à questão. Sal confirma publicamente saber que Simone pode ter viajado para os Emiratos com uma identidade falsa, mas refere não haver nenhum indício de ter sido ela quem provocou o acidente de Cacau, somente avisando que se tiver havido mão criminosa no acidente de Cacau, a sua família irá fazer tudo para que sejam punidos, mesmo que seja alguém que pertença aos Vaz Pereira.

Tomané e Vitória olham-se surpresos por Sal anunciar que a família está disposta a compensar generosamente quem tiver pistas sobre Cacau, assumindo ter razões para achar que ela possa estar viva. Sal finaliza o seu discurso a dizer para Cacau que vai fazer tudo para a encontrar, se ela por acaso a estiver a ouvir.

Tomané dispersa os jornalistas, dando por finda a conferência de imprensa. Sal diz determinada a Tomané para agora tratar da sua ideia de oferecer uma recompensa a quem trouxer notícias de Cacau. Sal diz a Vitória que só vai parar quando conseguir saber o que aconteceu à irmã. Vitória olha-a com admiração.

Vitória elogia Sal a dizer-lhe ter ficado muito tocada pela maneira como ela falou de Cacau. Ambas fazem uma retrospectiva de como mudaram ao longo do tempo, sendo agora pessoas melhores. Vitória abraça Sal a dizer estar a torcer muito que Cacau apareça. Trocam um olhar intenso, com Vitória a olhar com interesse para Sal. Vitória fica perturbada com aqueles pensamentos.