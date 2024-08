Exclusivo «Cacau»: Sal manda prender Soraia e Simone

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) concorda com Lalá (Inês Castel-Branco) terem de expulsar Susana (Isabel Figueira) daquela casa. Acto imediato, Soraia (Paula Neves) conta a Simone que Susana vai sair do palacete trabalhar como enfermeira, mas para casa de Regina (Christine Fernandes). Simone estaca em choque.

Simone está em fúria por Susana ir trabalhar para casa de Regina, a sua maior inimiga. Quatro PJS irrompem sala adentro, dizendo a Simone que agora ela não se vai mesmo escapar a ir prestar declarações à PJ pela tentativa de assassinato a Justino (António Capelo).

Soraia fica em choque por os polícias lhe dizerem que ela também vai por estar implicada no caso. Sal (Carolina Amaral) sorri triunfal a ver a mãe ser levada, admitindo a Lalá ter sido ela quem denunciou Simone. Sal fala com Salomão, contando-lhe que Simone acabou de ser levada algemada para a PJ. Diz-lhe que também denunciou Soraia por ela ter sido cúmplice da sua mãe, pedindo-lhe que fale com Susana para avisá-la que a PJ vai querer falar com ela por ela ter sido testemunha do que se passou.

Majoris repreende Sal por ter denunciado Simone, dizendo que ela sempre fez tudo por ela. Sal olha-a desagradada. Majoris recorda Sal que ela também fez coisas muito desagradáveis juntamente com Simone. Sal defende-se que mudou e percebeu agora como Simone é manipuladora, tendo de pagar por ter tentado matar Justino com a ajuda de Soraia, dizendo que Susana vai testemunhar para provar que isso aconteceu. Majoris fica apavorada com a perspectiva de também ser levada presa como cúmplice daquele crime.