Exclusivo «Cacau»: Simone aparece e tenta raptar Marquinho

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) entra no seu antigo quarto, deparando-se com Marquinho no berço. Fica a olhá-lo com ar ameaçador. Simone pega em Marquinho com ar perigoso, dizendo estar a pensar ir dar uma volta com ele lá fora. Rosa (Mafalda Tavares) entra e fica de imediato apavorada ao ver Simone com o bebé.

Simone desce as escadas com Marquinho nos braços, tendo Rosa junto a ela a protestar a dizer-lhe que não vai permitir que ela faça aquilo. Simone olha-a ameaçadora, mas Rosa não se atemoriza.

Sal (Carolina Amaral), Soraia (Paula Neves) e Tomané (Salvador Nery) olham furiosos para Simone a tentar descer as escadas com Marquinho sob protesto de Rosa. Tomané consegue tirar Marquinho dos braços de Simone, todos ficam aliviados.

Cacau (Matilde Reymão), ladeada por Soares e Santos, pergunta furiosa a Simone o que estava a pensar fazer. Simone diz a Cacau que somente ia levar Marquinho para dar um passeio, Cacau olha-a furiosa.

Todos ficam em choque por Valdemar (Vitor Hugo) contar que Simone mandou um caixão de bebé a Regina a troçar com ela por ter perdido o bebé. Simone disfarça um sorriso divertido. Sal explode e diz a Simone querer que ela saia já daquela casa. Simone ignora Sal, somente dizendo a Soraia para mandar tirar do seu quarto o berço de Marquinho.

Cacau une-se a Sal a dizer a Simone que ela vai sair já dali agora. Simone tenta fugir, mas Santos e Soares agarram nela e arrastam-na para a rua. Vitória (Teresa Tavares), que vinha a chegar, olha pasma para a cena.