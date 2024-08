Exclusivo «Cacau»: Simone bate em Sal

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) adormeceu em cima da cama. A faca que usou no jantar está caída no chão. Soraia (Paula Neves) chega para levar o tabuleiro dela para a cozinha. Simone fica mal impressionada com o seu aspecto, seguindo disparada para a casa-de-banho, não fechando a porta do quarto.

Sal (Carolina Amaral) entra no quarto de Simone, reparando na faca caída no chão. Tranca de seguida a porta.

Sal confronta Simone sobre ter sido Cristal no passado, mostrando-lhe a fotografia que tirou ao panfleto. Simone estaca gelada.

À porta do quarto, Soraia está aflita que Sal faça mal a Simone.

Sal continua a pressionar Simone para lhe contar do seu passado, questionando-a se Justino sabia que ela tinha sido bailarina de cabaret. Simone enfurece-se e dá um estalo a Sal, vincando que vem mesmo da linhagem de uma família rica no Brasil, nunca tendo feito nada daquilo. Sal insiste agora perceber por que ela se adaptou tão bem à vida de sem-abrigo quando foram expulsas, saindo com ar determinado em desvendar tudo.