Exclusivo «Cacau»: Simone descobre quem lhe roubou as joias e tenta matar Regina e Valdemar

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) diz a Simone (Alexandra Lencastre) achar que o Barão (Vítor Hugo) não passou de um golpe para enganá-la. Simone diz irritada que Justino (António Capelo), Regina (Christine Fernandes) e Lola (Ana Bustorff) devem ter combinado aquilo para tramá-la. Rui recorda Simone que as jóias no hotel lhe foram roubadas nessa altura, com Simone a dizer que então elas podem estar no palacete, saindo disparada com Majoris.

Simone entra que nem um furacão em casa com Majoris para descobrir se os seus diamantes que lhe foram roubados no hotel estão efectivamente ali em casa. Simone fica num misto de satisfação e revolta por encontrar as suas jóias roubadas dentro do cofre de Justino, dizendo a Majoris que aquilo deve ter sido orquestrado por ele e Regina.

Pega numa arma, dizendo a Majoris ter uma missão para ela, esboçando ar vingativo Valdemar (Vítor Hugo) diz a Regina já ter arranjado uma enfermeira para acompanhar a sua gravidez. Olham atónitos para Simone a entrar com Majoris e Tomané (Salvador Nery), com Majoris de arma apontada à cabeça de Tomané.

Simone fica ainda mais furiosa por ver ali Valdemar, o pretenso Barão. Valdemar manda Regina para o quarto para a proteger. Majoris força a entrada de Simone com a arma. Majoris bate a porta na cara de Tomané, que fica do lado de fora. Simone impõe a Valdemar que lhe diga quem é afinal, sugerindo que ele seja amante de Regina. Valdemar, num movimento rápido, retira a arma da mão de Majoris.

Regina reentra a dizer a Simone que Valdemar é seu irmão, tendo sido ele quem a salvou depois de ela lhe ter destruído a cara. Simone olha-os séria. Simone diz a Regina que ela no fim é que lhe devia agradecer por ter ficado bem na vida e mais bonita depois da cirurgia que fez, Regina olha-a incrédula. Regina diz a Simone estar curiosa para saber como ela descobriu a história do falso barão. Simone assume a Regina e Valdemar ter descoberto as jóias que eles lhe roubaram no cofre de Justino, tendo sido assim que chegou até eles. Regina conta-lhe que foi Cony (Pollianna Rocha) quem quis que ela estivesse no casamento de Cacau e Marco para desmascará-la, achando que ela esconde muito mais coisas do seu passado. Majoris lança olhar tenso a Simone.

Cacau, Sal (Carolina Amaral), Guto (Vitor Britto) e Anita (Catarina Nifo) entram disparados, pondo termo à conversa. Sal diz dura a Simone que o lugar dela é na sarjeta. Todos continuam a empurrar Simone para a rua. Majoris ajuda, dizendo a Simone ser mesmo melhor saírem dali. Todos sorriem por Valdemar e Regina comentarem que Simone continua a ter um fraquinho por Valdemar, apesar dele a ter enganado. Sal despede-se a dizer a Cacau (Matilde Reymão) para não deixar fugir a sua felicidade. Regina fica intrigada.