Exclusivo «Cacau»: Simone foi identificada no aeroporto do Dubai?

Em «Cacau», os inspectores acabam por contar a uns insistentes Sal (Carolina Amaral), Tomané (Salvador Nery) e Lola (Ana Bustorff) que Simone (Alexandra Lencastre) pode ter sido identificada num aeroporto. Inspectores revelam que Simone pode ter sido vista a viajar para o Dubai, mas não poderem afirmar com exactidão se era ela por o seu passaporte ter outro nome. Sal fica em absoluto choque.

Os inspectores dizem que essa mulher que pode ser Simone não saiu por enquanto do Dubai, com Tomané a assinalar que Simone pode ter usado mais que um passaporte falso para sair de lá. Sal diz a Tomané e Lola faltar descobrir quem anda a ajudar Simone a permanecer escondida. Marco fala ao telefone com alguém que lhe agradece pela ajuda que lhe deu a fugir.

Marco (Diogo Amaral) diz a essa pessoa para não lhe ligar mais, dizendo que depois a informa do momento certo para que ela possa regressar. Sal conta a Cacau da novidade de Simone poder ter fugido para o Dubai, explicando à irmã que aquele é o destino preferido de todos os que têm problemas na justiça por lá não poderem ser julgados. Sal diz faltar apurar quem anda a ajudar a sua mãe, dizendo que a polícia foi agora falar com Lalá (Inês Castel-Branco).