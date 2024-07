Exclusivo «Cacau»: Simone perde tudo e é levada pela polícia

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) inicia a leitura do testamento, em que Justino (António Capelo) começa por dizer que vai deixar a Sal (Carolina Amaral) as suas obras de arte, vários apartamentos e ainda dinheiro.

Justino escreve depois sobre Cacau (Matilde Reymão), a quem vai deixar a Bela Vista e todos os terrenos de Itacaré que adquiriu recentemente, dizendo estar seguro que ela vai saber prosperar o negócio do cacau. Cacau chora emocionada.

Justino prossegue depois com o filho que Regina (Christine Fernandes) vai ter dele, a quem doará todos os carros da sua coleção, apartamentos e dinheiro. Simone (Alexandra Lencastre) esboça ar muito irritado com tudo aquilo.

Salomão prossegue a leitura do testamento, em que Justino diz que o palacete de Sintra será propriedade de todos os herdeiros, com a premissa que aquela fique a residência permanente de Lola (Ana Bustorff), que chora e sorri emocionada.

Justino prossegue depois para Jaime (Sérgio Praia), mas Simone interrompe a dizer furiosa querer saber para quem vai o restante património de Justino, que tinha muito mais do que ali foi falado. Desmaia em choque por Salomão dizer que Justino doou quase tudo para uma fundação para apoiar jovens desfavorecidos.

Empregada avisa Salomão que a polícia acabou de chegar. Regina chora emocionada por Justino ter ido mesmo para a frente com a ideia da fundação para ajudar jovens em risco. Salomão diz que Justino também deixou estabelecidos os cargos, ficando Regina como presidente, Jaime como subpresidente, ele como tesoureiro, Sal (Carolina Amaral) como relações públicas, e Tomané (Salvador Nery) encarregado da expansão, fazendo com isso uma parceria de negócio com Lola para a construção da fundação, tendo ela herdado uns terrenos que Justino tinha na Avenida da República. Todos ficam atónitos e felizes.

Simone reentra furiosa a dizer que não vai deixar que eles fiquem com tudo o que era de Justino. Salomão manda discretamente mensagem para a polícia. Simone rasga furiosa o testamento a dizer que não vai permitir que eles lhe tirem toda a fortuna de Justino com aquela fundação.

Todos recordam Simone que ela não devia exigir nada quando tentou matar Justino mais que uma vez, insinuando que ela também o pode te feito agora. Jaime e Salomão dizem que Simone pode mesmo contestar o testamento, mas estarem a agir para que ela não o possa fazer. Todos os olham intrigados.

Simone é abordada pelos polícias, que lhe dizem querer saber onde ela estava no dia da morte de Justino. Simone olha-os tensa. Simone faz frente aos polícias a dizer não fazer sentido nenhum interrogarem-na quando Justino morreu de causas naturais, dizendo que só responderá a qualquer tipo de questão se for notificada, saindo disparada. Salomão e PJS trocam um olhar frustrado.