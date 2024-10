Exclusivo «Cacau»: Soraia e Marlene tornam-se sócias e vão abrir uma empresa

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) olha confusa para Soraia (Paula Neves) a dizer-lhe que a sua ideia passa por abrir uma agência de encontros, mas para mulheres que têm como elas o objectivo de ficarem bem na vida. Soraia explana a Marlene que a sua ideia passa por arranjar encontros entre mulheres mais novas com homens mais velhos com dinheiro, sendo um tipo de relação em que todos ficam a lucrar. Marlene concorda, dizendo poder trazer para a agência o seu expertise em lidar com velhos tarados.

Riem-se divertidas. Tomané (Salvador Nery) entra pelas traseiras, trocando de imediato olhares de despique com Soraia. Esta fica irritada por Marlene comentar novamente que ela e Tomané parecem mesmo gostar um do outro. Ignora a dizer que ambas vão conseguir conhecer muitos homens quando forem ricas com o dinheiro que vão ganhar com a nova agência.