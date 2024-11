Exclusivo «Cacau»: Soraia perde os diamantes e não imagina quem os encontra

Em «Cacau», Rosa (Mafalda Tavares) está a limpar o arroz do chão, encontrando um diamante que lá estava escondido. Sorri satisfeita a dizer ir dar uma lição de humildade a Soraia (Paula Neves).

Majoris somente consegue chorar com ar aliviado, deixando todos confusos. Soraia assevera a Tomané (Salvador Nery) que não se vai deixar subornar mais por Simone (Alexandra Lencastre), dizendo que só aceitou mesmo que ela a comprasse com os diamantes a pensar no futuro dos filhos que vão ter. Soraia vai buscar a lata onde guardou os diamantes para mostrá-los a Tomané. Soraia estaca em choque a perceber que os diamantes desapareceram da lata. Pega de imediato no telefone para fazer queixa à polícia, mas Tomané recorda-a que ela não pode fazer isso ou ainda vai presa.

Rosa assiste divertida à cena. Soraia continua a chorar desconsolada por ter ficado sem os diamantes, Rosa contém a vontade de rir.