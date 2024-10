Exclusivo «Cacau»: Susana descobre que Simone é a sua mãe biológica. Eis a reação

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) continua a mandar mensagens de voz a Susana (Isabel Figueira) a dizer amá-la, desesperado. Estaca tenso com a visita de Simone (Alexandra Lencastre), que lhe diz provocadora já saber que ele se casou. Simone olha céptica para Rui a dizer-lhe que se apaixonou mesmo por Susana, acusando-o desconfiada de fazer sempre tudo com um propósito. Rui olha-a tenso.

Rui acaba por confirmar de sorriso malicioso a Simone que casou com Susana por ela um dia ir herdar uma grande fortuna dela como sua filha. Simone avisa-o que pode acabar com Susana antes dela descobrir que é sua filha. Susana, que vinha a entrar, ouve e estaca em choque com aquela revelação.

Simone tenta disfarçar a Susana que ela ouviu mal a conversa sobre ser mãe dela. Susana, percebendo não ir obter respostas com Simone, vira-se para Rui à espera que ele confirme se isso é mesmo verdade. Simone tenta afastar Susana de Rui, tensa, mas esta empurra-a de volta.

Simone dobra-se com dores, mas eles não reparam. Rui insiste com Susana que casou mesmo com ela por a amar, com Simone a bater em Rui em fúria por eles lhe contarem que casaram com comunhão de bens. Susana vira-se para Simone a exigir-lhe respostas sobre poder ser mãe dela. Simone tenta fugir dali, apavorada, mas Susana agarra-a firme a avisá-la que não sai dali sem explicações. Susana diz com desprezo a Simone que não lhe agrada nem um pouco a ideia de ser filha dela, tendo vergonha de ser filha de alguém que foi capaz de abandonar um bebé, além de todo o mal que ela faz a Sal. Rui esboça ar comprometido por Susana dizer começar a perceber que ele se casou com ela por interesse. Simone cala-se enquanto Susana lhe diz ter cada vez mais a certeza que ela é Cristal, tendo sido nessa altura que ela conheceu Salete. Susana diz a Simone ter asco de poder ser filha de alguém como ela, criticando-a por afastar toda a gente que poderia gostar dela.

Ambas ficam a olhar pressionantes para Rui para que ele fale o que sabe sobre Simone. Rui esboça ar encurralado. Rui acaba por revelar a Susana que Simone é mesmo mãe dela, e ela a entregou a Salete para que ela não atrapalhasse os seus planos de ascensão. Susana arranca uma mecha de cabelo a Simone, saindo disparada. Simone fica a olhar furiosa para Rui.