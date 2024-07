Exclusivo «Cacau»: Susana sabe quem é a verdadeira culpada da morte de Justino?

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) é levada desolada para o quarto, dizendo chorosa achar que já não faz sentido ter aquele bebé agora que ficou sem Justino (António Capelo). Todos lhe dizem para pensar que Justino quereria muito que ela tenha aquele filho, dizendo a Regina que ela se poderá sempre lembrar do seu amado com aquele filho.

Jaime (Sérgio Praia) e Salomão (Paulo Pires) falam assombrados que Justino parecia estar a pressagiar a sua morte iminente pela maneira como queria ter já o seu novo testamento oficializado. Ambos olham pensativos para Sal (Carolina Amaral) a dizer que agora é que vão perceber se ela mudou mesmo quando for discutida a herança de Justino. Salomão diz enigmático a Jaime que Justino se precaveu no testamento da hipótese de Sal e Simone (Alexandra Lencastre) se aliarem.

Cacau (Matilde Reymão) chora desolada a dizer a Sal como foi injusta a morte de Justino logo na altura em que ele tinha encontrado a felicidade com Regina e com o filho que iam ter. Sal diz por seu turno que tinha ficado a amar o pai depois de todas as lições de vida que ele lhe deu, que a fizeram descer do pedestal de superioridade que antes ostentava. Cacau fica apreensiva por Sal dizer que Simone vai aproveitar a morte do pai para lutar pela fortuna de Justino, intitulando-se como viúva dele.

Lola (Ana Bustorff) repara na bandeja dos medicamentos de Justino intocada, estranhando não ver lá o copo.

Regina aceita a sugestão de Júlia (Fernanda Serrano) e Vitória (Teresa Tavares) de ficarem ali com ela.

Lola diz abalada a Valdemar (Vitor Hugo) que Justino pode ter morrido por não ter tomado o comprimido para a pressão arterial, mas diz não perceber como o copo com água não estava na bandeja quando se lembra claramente de Soraia (Paula Neves) lho ter dado para levar ao quarto, tendo de tirar isso a limpo.

Soraia reclama à beira do descontrolo com Susana (Isabel Figueira) por não ter ido ajudar a salvar a vida de Justino, sendo ela enfermeira. Lola entra para averiguar se levou mesmo o copo com água na bandeja dos medicamentos de Justino. Rosa (Mafalda Tavares) confirma que sim, contando de Soraia nem ter deixado que ela mexesse nesse copo. Susana lança um olhar muito desconfiado a Soraia, lembrando-se dela partir um copo. Susana e David olham-se surpresos por se cruzarem ali.

Susana senta-se ao pé de Regina, que dorme. Susana recorda com ar muito desconfiado que Simone comprou Soraia para que ela desse algo a Justino, podendo ter sido o copo de água que ela pôs na bandeja de medicamentos de Justino, e pode ter sido isso que provocou a sua morte.

Tomané (Salvador Nery) olha em choque para Susana a dizer suspeitar que a morte de Justino não foi acidental, dizendo também saber quem o possa ter matado.