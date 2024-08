Exclusivo «Cacau»: Tiago e Cacau pedem a Júlia para irem viver com ela. Mas, a ideia não lhe agrada

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) concorda com todos os argumentos de Tiago (José Condessa) de a sua casa não dar para estar lá a viver com Cacau (Matilde Reymão) e o filho, tanto por ter o quarto no piso de cima como por ser num local isolado, estacando gelada por Tiago admitir que veio ali pedir-lhe para eles se mudarem temporariamente para sua casa. Júlia não consegue negar tensa a Tiago que ele, Cacau e Marquinho se mudem lá para casa. Sai disparada a pensar preocupada em David (Luís Garcia).

Júlia olha espantada para Vitória (Teresa Tavares) a dizer-lhe que Marco (Diogo Amaral) continua a insistir que é mesmo o pai de Marquinho, e querer que tratem rapidamente do processo de paternidade dele.

Júlia conta-lhe perdida que Tiago se quer mudar para sua casa com Cacau e o filho, quando David já aceitou ir viver com ela. Júlia diz aflita a Vitória saber que David nunca a vai perdoar se ela agora disser que afinal ele não se pode mudar para sua casa. Vitória dá a sugestão que Tiago, Cacau e Marquinho vão viver para casa de Jaime (Sérgio Praia), podendo pedir-lhe isso. Júlia assente grata.