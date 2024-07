Exclusivo «Cacau»: Tiago e Sal fazem amor

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) diz a Martim (Lucas Dutra) não querer fazer mesmo mais nada no seu dia de anos, já tendo bebido demais no almoço que teve Júlia (Fernanda Serrano), Vitória (Teresa Tavares) e Jaime (Sérgio Praia).

Tiago abre surpreso a porta a Sal (Carolina Amaral), que lhe diz de balões na mão que não ia faltar à sua promessa de estar presente no seu dia de anos. Sorriem divertidos.

Tiago agradece a Martim e Sal por o terem apoiado tanto depois de todos os problemas por que passou, tendo provado serem muito bons amigos. Sal insiste não poderem deixar passar aquela data sem celebrarem, sugerindo beberem tequila. Tiago recusa, mas tanto Martim como Sal o ignoram. Tiago esboça ar contrariado por Sal e Martim insistirem com ele para beberem uns shots, mas acaba por alinhar. Todos riem divertidos.

Sal sugere agora que joguem à verdade ou consequência. Tiago, Martim e Sal já estão a jogar à verdade ou consequência. Martim recusa responder por que nunca apresentou oficialmente uma namorada a ninguém. Sal responde à questão de se ter tornado alguém tão diferente, dizendo achar que sempre foi mal influenciada por Simone (Alexandra Lencastre). Tiago recusa responder com quem perdeu a virgindade, dizendo de seguida que não pensa nunca mais voltar para Cacau (Matilde Reymão) por ela o ter tratado muito mal. Martim e Sal olham-no surpresos.

Tiago, Martim e Sal já estão muito embriagados, com Tiago a dizer que é melhor pararem por ali. Martim diz que vai andando para casa. Sal, muito animada, diz a Tiago para pôr música para dançarem. Tiago acaba por deixar-se levar.

Tiago ajuda Sal a sair de cima da mesa, com Sal a acabar por finalmente acalmar. Tiago admite a Sal ter sentido falta dela ali com ele. Sal sorri e acabam por beijar-se.

Tiago acorda, levando as mãos à cabeça ressacado. Estaca em choque ao ver Sal deitada na cama ao seu lado. Tiago verifica incrédulo que ele e Sal estão nus na cama, em claro sinal de se terem envolvido. Ouve gente a entrar em casa e segue disparado para a casa de banho.

Martim pergunta a Tiago como acabou a noite dele ontem com Sal, este sorri-lhe comprometido. Martim diz a Tiago achar que Sal poderia ser a namorada perfeita para ele, apesar dela ser irmã de Cacau. Tiago fica muito atrapalhado por Sal o chamar do quarto, com Martim a perceber que ela passou a noite lá em casa.

Tiago admite a Martim que passou a noite com Sal, mas não se lembrar de nada, tendo acordado nu na cama com ela. Martim sorri divertido a dizer que assim ele nem sabe se gostou de estar com ela. Tiago esboça ar muito tenso.