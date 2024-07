Exclusivo «Cacau»: Tiago espanca Marco e é levado pela polícia

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) prepara-se para sair para ir comprar coisas para o bebé, admitindo com ar rancoroso a Cacau (Matilde Reymão) também ir ter uma conversa com Marco. Cacau fica apreensiva.

Cacau e Martim (Lucas Dutra) olham espantados para Tiago a dizer-lhes que Marco continua a defender que Marquinho é mesmo seu filho, tendo-lhe dito inclusivamente que fez um teste com ele, mas que depois o destruiu. Cacau fica apreensiva por Tiago dizer que Júlia (Fernanda Serrano) já está a tratar de pedir a paternidade dele de Marquinho, e Regina (Christine Fernandes) pode ser implicada no processo. Tiago e Cacau concordam que seria boa ideia mudar o nome de Marquinho para esquecerem que aquele homem passou nas suas vidas.

Marco continua a negar que Marquinho seja filho de Tiago, deixando-o ainda mais furioso, batendo-lhe sem parar. Seguranças conseguem separá-los, com Tiago a avisar Marco que não vai parar até que ele admita que Marquinho não é seu filho. Seguranças empurram Tiago para a rua, com este a continuar a avisar Marco que dá cabo dele se continuar naquele jogo de dizer que Marquinho é seu filho. Salomão chega, elogiando Tiago pelo que fez.

Tiago aproveita uma distração dos seguranças e empurra Marco para dentro do gabinete. Tiago fecha-se no gabinete com Marco, desafiando-o com ar ameaçador para voltar a insultá-lo. Marco recua ante Tiago, assustado, mas mantém a sua tese de que Marquinho é mesmo seu filho, negando ter feito algum tipo de acordo com Regina, assumindo que teve mesmo relações com Cacau. Tiago descontrola-se, voltando a agredir Marco, furioso. Salomão observa impotente a cena do lado de fora. Seguranças tentam abrir a porta do gabinete de Marco. Marco defende-se a Tiago que só ele e Cacau sabem que estiveram juntos meses atrás, tendo nascido Marquinho fruto desse amor.

Tiago e Salomão dizem a Marco que ele tem de fazer prova disso, com Marco a dizer que o confirmou com um teste que fez, mas já o destruiu. Marco fica tenso por Tiago lhe dizer que Cacau e Marquinho já se mudaram para sua casa. Tiago sai levado pela polícia. Salomão fica a sós com Marco, avisando-o que pode ir preso com todas aquelas mentiras.