Exclusivo «Cacau»: Tiago faz um teste de ADN secreto

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) fica apreensivo por Tiago (José Condessa) e Sal (Carolina Amaral) alertarem que Marco (Diogo Amaral) pode desaparecer com a criança se conseguir a guarda dele.

Salomão pede a Tiago para lhe dar uma oportunidade de tentar resolver as coisas a nível legal antes de avançarem para medidas mais radicais.

Tiago, Sal, Anita (Catarina Nifo) e Guto (Vitor Britto) ficam a pensar como podem fazer frente a Marco. Sal sugere a Tiago que deviam começar por fazer um novo teste secreto a Marquinho para apurarem de uma vez se ele é mesmo pai dele, todos concordam.

Quim (Paulo Calatré) e Lola (Ana Bustorff) concordam com a ideia de fazerem novo teste entre Marquinho e Tiago para ficarem com certezas de que ele é pai dele. Guto recorda que Marco também teve os seus momentos bons quando os salvou do assassino. Quim vinca que não vai ser isso que vai salvar Marco se ele tiver feito mal a Cacau. Guto e Anita ficam preocupados.

Anita e Guto recolhem um cabelo de Marquinho e de Tiago para o teste de ADN. Ambos ficam atónitos a olhar para Tiago a contar-lhes que Cacau achava que estava grávida novamente. Tiago diz a Anita e Tiradentes (Paulo Guidelly) que Cacau lhe asseverou achar que estava grávida novamente, referindo que só tinha estado uma vez com ela se se confirmar que Marquinho é mesmo seu filho. Todos olham ansiosos para Tiradentes a contar que já retiraram o helicóptero de dentro de água.