Exclusivo «Cacau»: Tiago fica contra Júlia, depois da mãe assumir a relação com David

Em «Cacau», David (Luís Garcia), dizendo a Júlia (Fernanda Serrano) que ela já era praticamente exclusiva na sua vida por trabalhar muitas horas no hospital, diz-lhe aceitar a sua proposta de ir viver com ela. Júlia sorri feliz. David diz a Júlia estar a gostar muito dela por ela ser alguém que o admira como um todo, tendo muita confiança nas suas capacidades, dizendo estar pronto para assumirem uma relação, apesar da diferença de idades. Júlia sorri feliz por David finalizar a dizer estar verdadeiramente apaixonado por ela. Beijam-se cheios de desejo.

Tiago (José Condessa) pede a Júlia respostas sobre se ter deparado com David em casa dela de malas feitas. Fica espantado por Júlia por fim explicar que tinha acabado de convidar David para vir morar com ela Tiago fica em choque por Júlia admitir que tem uma relação com David, justificando-se que foi com ele que voltou a ter alegria de viver. Júlia olha magoada para Tiago a dizer não acreditar que David goste mesmo dela, achando que ele só está com ela por interesse por ela ser rica, deixando um ultimato à mãe de o deixar se quer que continue a falar com ela.