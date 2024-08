Exclusivo «Cacau»: Tomané tem algo grave para contar sobre Susana a Sal e Cacau

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) recrimina-se a Sal (Carolina Amaral) de ter sido tão duro com Cacau (Matilde Reymão), com Tiago também a pedir-lhe desculpa por ter dito em tempos que gostava dela. Sal corta a dizer que estarem juntos foi somente fruto de contingências, sendo com Cacau que ele tem de ficar por eles se amarem. Tiago sorri reconfortado. Sal suspira por saber que também está a abdicar do amor que sente por Tiago.

Tiago pede desculpa a Cacau por ter duvidado dela, dizendo que não vai mais alinhar nos jogos de Marco (Diogo Amaral) para os separar, vincando que ela é a mulher da sua vida, não se importando que Marquinho possa não ser mesmo seu filho. Cacau sorri e beijam-se apaixonados. Cacau diz aborrecida a Tiago e Sal que precisa muito de ir para o Brasil para acompanhar o crescimento do seu cacau poró, e por causa de Marco pode não o poder fazer. Tiago e Sal referem achar que Marco não vai poder impedi-la, mas Cacau diz que ele pode muito bem ir atrás dela para Itacaré. Todos se olham tensos. Cacau diz a Sal que talvez esteja a errar ao não deixar Marco ver o filho. Sal diz-lhe de imediato para parar com essas ideias, insistindo na ideia de achar que Marco arranjou maneira de sabotar o teste de paternidade, não acreditando que ele seja mesmo pai de Marquinho. Tomané diz chocado a Sal e Cacau ter algo grave para lhes contar sobre Susana.