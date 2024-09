Exclusivo «Cacau»: Tomané vira-se contra Soraia

Em «Cacau», Soraia (Paula Neves) diz a Marlene (Leonor Seixas) achar que Tomané (Salvador Nery) anda a manipular Rosa (Mafalda Tavares) para ela lhe roubar o lugar. Esboça ar atrapalhado por Marlene comentar achar haver alguma tensão sexual entre ela e Tomané.

Rosa entra cautelosa com Tomané. Soraia avisa-a de pronto que vai fazer da vida dela um inferno naquela casa, Rosa olha-a apavorada. Soraia acusa Rosa de andar com Tomané e estarem a ver se vêm livres dela naquela casa, avisando Rosa que vai fazer tudo para a prejudicar.

Tomané diz a Rosa que podem correr com Soraia se descobrirem onde estão os diamantes que ela recebeu.

Soraia continua furiosa a dizer a Marlene ter a certeza de que Rosa e Tomané estão juntos e uniram forças contra ela. Recebe chamada de Martim (Lucas Dutra), sorrindo radiante por ele lhe dizer que ela fez match com alguém e que essa pessoa tem dinheiro, dizendo a Marlene para irem já à agência.

Soraia chega ansiosa com Marlene à agência para descobrir quem é a pessoa que pode ser compatível com ela. Martim mostra-lhe o resultado a medo, com Soraia a quase desfalecer com o choque de ser Tomané.