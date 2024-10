Exclusivo «Cacau»: Vitória é irmã de Simone

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz abalada a Vitória (Teresa Tavares) para falar com Júlia (Fernanda Serrano) se pretende falar com Tiago (José Condessa) sobre o processo de paternidade, seguindo para os quartos.

Simone (Alexandra Lencastre) reentra em casa, com Vitória a repreendê-la, percebendo-se agora haver uma misteriosa cumplicidade entre as duas. Vitória insiste com Simone ter de ter paciência e esperar até ter direito à herança de Justino (António Capelo). Simone diz que o tempo não corre a seu favor.

Vitória insiste com Simone não poder descurar os seus tratamentos, já faltando pouco para ela ficar com o dinheiro de Justino. Simone esboça ar contrariado por Vitória lhe dizer que ela vai mesmo ter de pedir guarida a Lalá (Inês Castel-Branco) agora.

Simone fica em pânico ao ouvir a voz de Susana (Isabel Figueira), saindo disparada. Susana diz a Tomané (Salvador Nery) que só Sal a poderá ajudar a resolver aquele mistério entre Rui (Nuno Pardal), Marco (Diogo Amaral) e Marlene (Leonor Seixas). Tiradentes (Paulo Guidelly) disfarça o seu comprometimento.

Simone olha tensa para Vitória a exigir-lhe que lhe diga o que Susana significa para ela para ela ficar tão nervosa sempre que a vê. Vitória diz a uma comprometida Simone ser notório que Susana lhe provoca uma forte sensação de medo. Estaca em choque por Simone acabar por fim por revelar que Susana é sua filha.

Simone justifica-se a Vitória que teve de rejeitar Susana para não dar cabo da vida delas, recordando-a que foi graças aos seus esforços que ela conseguiu tirar o curso e vencer na vida, algo que nunca teriam conseguido pelo pai delas. Vitória fica constrangida. Simone recorda à irmã todos os sacrifícios que teve de fazer, assumindo a identidade de outra pessoa, para conseguirem ficar bem na vida.