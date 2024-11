Exclusivo «Cacau»: Vitória e Mário têm um caso?

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) anui a Vitória (Teresa Tavares) poder passar lá por casa. Vitória entra com Mário (Nuno Homem de Sá), com Simone (Alexandra Lencastre) a desmaiar imediatamente com o choque de o ver.

Mário diz a Vitória já estar arrependido de ter vindo ali, mas Vitória insiste para que ele confie nela como já fez tantas vezes no passado, dizendo saber como ele também gosta de estar com ela. Vitória diz a Mário que ele já teve a merecida lição que devia por a ter traído, mas refere que acabou por perceber que continuava a gostar dele, estando disposta a dar-lhe nova oportunidade. Mário sorri-lhe apaixonado.

Mário diz a Vitória esperar que com aquele gesto ela o perdoe por a ter traído. Ela promete-lhe ir ter com ele ao Brasil para ficarem a viver juntos, mas insiste querer primeiro resolver o problema da herança de Simone para tornar-se uma mulher rica, não querendo ficar dependente dele. Mário acaba por aceitar aquela posição de Vitória.