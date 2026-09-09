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Coração de mãe

Exclusivo Coração de Mãe: Frederico agride Bento numa luta brutal. Estes são os detalhes

  • Hoje às 12:34
Exclusivo Coração de Mãe: Frederico agride Bento numa luta brutal. Estes são os detalhes - TVI
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A novela Coração de Mãe estreou esta segunda-feira, na TVI. Fique a saber, em exclusivo, o que vai acontecer numa das cenas mais marcantes dos próximos capítulos.  Bento (Paulo Rocha) vai enfrentar o momento mais tenso desde a estreia. E com Frederico (Marco Delgado), o seu maior rival.

 

Veja as imagens em exclusivo e leia a descrição da cena, que agora avançamos em exclusivo: 

 

Bento trabalha sozinho no gabinete da presidência, concentrado em documentos e relatórios, sem imaginar que está a ser observado. Ao sair para o terraço, Bento é surpreendido por Frederico, que o agride violentamente. Dominado pela raiva acumulada, Frederico encosta-o ao vidro e aperta-lhe o pescoço, exigindo saber quem o irá salvar agora que está sozinho e sem a proteção da família.

O episódio termina com Bento completamente à mercê do rival. Frederico confronta Bento sobre a chantagem que o afastou da presidência da PMG e acusa-o, juntamente com Antónia, de ter montado o esquema com Pink. Os dois envolvem-se numa violenta agressão física. Apesar das ameaças, Bento mantém-se desafiante e lembra a Frederico que qualquer prova obtida ilegalmente não poderá ser usada contra ele.

Histórias sem pausas?
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Frederico acaba por recuar, mas sai consumido pelo ódio.

 

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