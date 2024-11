Exclusivo emoções finais de «Cacau»: Rui morre

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) abre a porta a Lalá (Inês Castel-Branco), esboçando ar confuso por a ver de vestida de preto e com o cabelo escuro. Lalá dá-lhe uma descarga de taser, Rui cai desmaiado.

Lalá tira o telemóvel a Rui para contactar Susana (Isabel Figueira) para prosseguir o plano de matar ambos. Lalá recebe mensagem de volta de Susana, percebendo que Rui ia mesmo denunciar Simone (Alexandra Lencastre) à polícia. Escreve nova mensagem a dizer a Susana para ir já ali a casa sozinha sob o pretexto de ter mais coisas para contar-lhe sobre Simone. Lalá sorri satisfeita por Susana ter aceite encontrar-se com Rui. Retira de seguida uma máscara de gás da mochila e segue para a cozinha. Ouve-se barulho de panelas a cair.

Susana entra em casa de Rui, deparando-se espantada com este caído no chão e com um forte cheiro a gás. Lalá surge de surpresa por detrás de Susana e apaga-a com o taser. Rui recobra os sentidos, ficando aflito por ver Susana desmaiada ao pé dele. Consegue no limiar das suas forças arrastá-la para o patamar, dizendo-lhe amá-la. Rui consegue a custo fazer uma videochamada para Valdemar, perecendo logo de seguida.

Susana acorda, vendo Rui caído no chão. Tenta socorrê-lo, mas acaba por desmaiar novamente por causa do gás. Valdemar chega e olha chocado para o que está a acontecer