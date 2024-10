Exclusivo «Festa é Festa»: Agostinho desabafa com o Padre Isidro sobre que lhe vai na alma

Em «Festa é Festa», Agostinho (Jorge Mourato) vai ter com o Padre (Carlos M Cunha) para lhe perguntar se o acha machista, pois já várias mulheres o acusaram de ser. O Padre diz que não é a melhor pessoa para avaliar isso, mas se já algumas mulheres o disseram, é porque deve haver algum fundamento. Agostinho não aceita que as mulheres possam saber mais do que ele e o Padre alerta-o para o comentário extremamente machista. Agostinho não se considera machista e o Padre pede-lhe para analisar o seu comportamento com as mulheres. Agostinho acha que se dá bem com elas, até porque elas costumam fazer tudo o que ele lhe pede.

O Padre acha esse comentário machista e Agostinho diz que foi educado para que a mulher sirva o homem. O Padre diz-lhe que é errado e que devia começar a pensar de outra forma. Agostinho fica surpreendido pelo Padre também achar que ele é machista. O Padre diz mesmo que ele é tremendamente machista.

Agostinho pergunta a Xibanga se acha o mesmo e ele diz que sim. Agostinho pergunta-lhe porque nunca lhe disse nada e Xibanga diz que não tinha de dizer. O Padre aconselha Agostinho a mudar de atitude.

Agostinho está abatido por toda a gente achar que ele é machista e defende-se e dizendo que sempre respeitou as mulheres. Agostinho alega que pede sempre por favor às mulheres para levantarem a mesa. O Padre pergunta-lhe porque não levanta ele e Agostinho afirma que é homem. O Padre diz que isso é uma resposta machista e Agostinho pede-lhe ajuda para mudar.