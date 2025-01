Exclusivo «Festa é Festa»: Agostinho pondera seguir a carreira de político

Em «Festa é Festa», Agostinho (Jorge Mourato) já contou a Tomé (Pedro Teixeira) que está a pensar fazer vida na política, mas Tomé não gosta muito da novidade, por achar que Agostinho está a querer fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo. Agostinho diz que consegue fazer tudo, até porque tem Xibanga para o ajudar.

Tomé lembra que quer levar a carreira musical a sério e que conta com Agostinho para ser seu manager. Tomé acha que Xibanga não tem competência para ser assessor político e Agostinho esclarece que ele não vai ser seu assessor na política, mas sim enquanto manager de Tomé. O que também não agrada a Tomé, exigindo saber que experiência é que Xibanga tem na área. Agostinho diz que ele já trabalhou com grandes nomes do kuduro, mas claramente está a mentir. Tomé não esperava que Xibanga tivesse trabalhado com grandes nomes do kuduro e tenta saber mais. Agostinho pisca o olho a Xibanga, incentivando-o a alinhar na mentira.

Xibanga assim o faz e diz alguns dos nomes com quem trabalhou. Tomé fica muito surpreendido. Tomé não está nada convencido de que Xibanga seja a pessoa indicada para o orientar no mundo da música, mas Agostinho insiste que ele tem ótimas competências e que até compõe músicas e escreve letras.

Mais uma vez Tomé fica surpreendido, mas nada convencido. Tomé pergunta se Xibanga sabe espanhol e ele confessa que não, mas está disposto a aprender. Tomé não acha boa ideia.