Exclusivo «Festa é Festa»: Aida e Guida fecham acordo épico

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar), Guida (Cristina Oliveira), António (Luís Simões) e Jorge (Manuel Melo) vão ter com o Padre (Carlos M Cunha) e dizem-lhe que precisam da ajuda dele para resolver um problema. O Padre diz que os pode ouvir e aconselhar, mas terão de ser eles a resolver o que houver para resolver.

O Padre ainda não percebeu qual é o problema, porque Jorge e António têm medo de dizer. Guida fica feliz pelo Padre não se lembrar da promessa que ela fez, mas Aida aviva a memória do Padre e ele lembra-se. Guida fica danada. António e Jorge contentes. Aida fica eufórica.

Guida insiste que não prometeu nada, mesmo todos sabendo que sim. Como Guida não admite o que disse, António sugere que ela e Aida se tornem sócias. Elas acham impensável, mas o Padre mostra-lhes que juntas poderiam fazer muito pelo negócio. Aida e Guida começam a ponderar essa possibilidade.

Aida e Guida fecham o acordo com um aperto de mão e mostram-se felizes com o mesmo. Guida sente que é o mais justo e Aida até a abraça. Ficam todos felizes por elas terem chegado a acordo e serem sócias. O Padre quer festejar com uma garrafa de vinho, mas todos dizem que também não há necessidade.

Estão todos a festejar a sociedade entre Aida e Guida e desfrutam o momento. O Padre lembra-se de uma história do seminário e ficam todos em pânico. Querem fugir dali, mas como não conseguem, decidem beber também para aguentar aquilo.