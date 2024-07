Exclusivo «Festa é Festa»: Aida e Josefa fazem competição de dança

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) está de volta de papeladas da agência de viagens e Josefa (Rita Salema) quer saber mais acerca da viagem a África. Aida diz que não há nada para saber, pois gosta de manter um certo mistério, mas Josefa exige saber alguns pormenores, uma vez que até já pagou a viagem.

Aida lá revela algumas coisas muito vagas e Josefa diz que quer aprender danças africanas. Aida desata-se a rir só de imaginar Josefa a dançar músicas africanas. Josefa fica danada e diz que dança melhor do que ela. Começam as duas ao despique sobre qual delas dança melhor.

Aida e Josefa partiram para a ação e competem para ver qual delas dança melhor, cada uma tenta evidenciar-se mais do que a outra. Elisabete (Ana Marta Contente) chega a casa e fica perplexa com o que vê, mas logo se lembra que ali em casa é sempre assim e decide divertir-se com a situação. Aida e Josefa pedem-lhe para votar em qual delas dança melhor. Elisabete diz que estão empatadas e diverte-se.