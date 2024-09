Exclusivo «Festa é Festa»: Aida e Tomé levam os indígenas para casa

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) e Tomé (Pedro Teixeira) emocionam-se ao voltarem a casa. Josefa (Rita Salema) quer esticar-se no sofá, a beber qualquer coisa e questiona sobre onde vão dormir os indígenas. Josefa não se importa de dividir a cama com o indígena, mas a mulher dele vai ter de dormir noutro sítio. Aida não quer preocupar-se com isso agora e vai mostrando a casa aos convidados.

Aida sugere que os indígenas fiquem no quarto de Elisabete (Ana Marta Contente) e ela e Josefa durmam na sala. Elisabete e Josefa refilam logo por sobrar sempre para elas. Tomé pede a Aida para resolver esse problema e vai ao pavilhão ver como está a equipa. Elisabete fica tensa e pede para falar com o pai à parte.

Elisabete conta ao pai que Gabanna (Bruno Cabrerizo) é o novo treinador da equipa de hóquei e ele sente-se mal. Vêm todos a correr para a cozinha ver o que se passa e Aida e Josefa ficam em pânico ao verem Tomé passar mal. O homem indígena começa a fazer um ritual a Tomé e ele fica muito calmo e relaxado.

Josefa fica ainda mais interessada no chefe. A mulher dele nota e agarra-se a ele. Aida e Elisabete tentam manter Tomé ali em casa, pois ele quer ir pedir satisfações a Gabanna. Elisabete explica que acharam que ele tinha morrido e que a equipa tinha de continuar. Aida também concorda, mas Tomé sente-se apunhalado. Ele nem quer imaginar tudo o que se passou na sua ausência e Elisabete dá a entender que se passou muita coisa. Agora Aida também fica danada.