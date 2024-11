Exclusivo «Festa é Festa»: Aida enxovalha Tomé e deixa-o em lágrimas

Em «Festa é Festa», a família janta em silêncio. Agostinho lê o jornal e quer comentar, mas Aida (Ana Guiomar) não permite. Josefa (Rita Salema) é a única que acha alguma piada àquilo e só por isso Aida tem vontade de a matar. Aida culpa Tomé (Pedro Teixeira) pelo sucedido, pois se ele fosse um samurai como deve ser, nada daquilo tinha acontecido. Josefa diverte-se, o que deixa Aida cada vez mais irritada.

Estão todos a discutir por causa da história dos samurais. Tomé está calado e sofre com toda aquela situação. Aida volta a culpar Tomé por não ter nem sequer um piquinho de samurai. Tomé diz que não é bem assim e mostra alguns gestos de samurai, mas é muito ridículo. Todos se riem. Tomé sente-se enxovalhado e vai a chorar para o quarto. Aida fica a imitá-lo e todos se riem ainda mais.

Tomé acorda com cara de poucos amigos e Aida tenta animá-lo, mas ele diz que não quer conversas e que está chateado com a reportagem e pela forma como a própria família gozou com ele. Aida quer esquecer aquela história, admite que se enganou e que Tomé não tem nenhuma ligação a samurais, mas Tomé acha que pode ter um bocadinho.

Aida admite que Tomé tenha qualquer coisa de samurai, mas não será o seu maior dom e que talvez tenha mais a ver com sushi ou querer visitar o japão. Ou então o senhor que fez a árvore genealógica é um charlatão e enganou-os. Aida decide animar Tomé com a Marluce e ele não diz que não.