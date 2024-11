Exclusivo «Festa é Festa»: Aida fica em choque com o resultado da entrevista

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) informa os clientes de que devem estar atentos, pois a reportagem está prestes a sair. Guida (Cristina Oliveira) não gosta de ver Aida toda vaidosa e lembra que a entrevista só aconteceu porque Delfim (António Melo) chamou o jornalista. Aida afirma que foi ela que deu conteúdo e o corpo ao manifesto. Ficam as duas picadas, a discutir qual das duas é melhor.

António (Luís Simões) vem a correr com os jornais do dia na mão e Aida pergunta-lhe se já saiu alguma coisa. Aida folheia os jornais à procura da entrevista e fica eufórica quando a encontra. Aida gaba-se da entrevista que deu, mas quando a começa a ler, a sua expressão vai mudando e passa de eufórica a irritada, a muito irritada.

Aida está sem reação e Guida arranca-lhe o jornal da mão. Guida começa a ler a entrevista em voz alta e Aida tem vontade de a matar. Guida percebe que o jornalista não acreditou em nada do que viu em casa de Aida e que só goza com a situação. Guida ri-se muito com tudo aquilo. António tenta acalmar Aida.