Exclusivo «Festa é Festa»: Aida investiga passado de Tomé e descobre algo impensável

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) está a arrumar tudo para ir embora, quando repara que há uma carta para si. Aida abre e fica muito surpreendida por ser a árvore genealógica da sua família e analisa-a cuidadosamente para perceber se tem algum familiar de quem possa herdar alguma coisa. Não há grandes surpresas e vai então ver a de Tomé (Pedro Teixeira).

Aida analisa a árvore genealógica de Tomé e descobre que ele tem antepassados do Japão. Aida acha que pode ser gente importante e que gente importante tem sempre bens para deixar. Ela decide investigar melhor e só dizer alguma coisa a Tomé quando tiver mais pormenores.

Aida e Tomé estão a dormir, mas Aida está muito agitada, a sonhar. Aida desperta muito excitada, depois de ter sonhado com Tomé em samurai. Tomé estranha e Aida acaba por revelar que descobriu coisas e que agora sonhou com essas coisas que descobriu. Tomé é que não está a perceber nada. Aida está encadeada com o sol e não consegue ver com clareza quem está ali. Depois percebe que é um samurai e mais tarde vê que o samurai é Tomé. Aida fica muito entusiasmada ao ver Tomé vestido de samurai. Abana-se e baba-se. Aida toma o pequeno-almoço enquanto estuda a árvore genealógica de Tomé e tira notas. Tomé aparece e Aida olha para ele toda babada. Tomé reparou que Aida que teve pesadelos durante a noite, mas ela diz que não foram pesadelos e que o viu vestido de samurai. Tomé estranha a forma de falar de Aida, pois parece acreditar que ele é mesmo um samurai. Tomé explica a Aida que aquilo foi só um sonho e que ele não é realmente um samurai, mas Aida diz-lhe que é sim e mostra-lhe a árvore genealógica. Tomé pergunta-lhe onde arranjou aquilo e não quer acreditar que agora vai ter de levar com aquela história. Ele só queria tomar o pequeno-almoço em paz.

Aida explica a árvore genealógica a Tomé, que não está minimamente interessado na conversa e apenas finge que a ouve. Aida fala com muito entusiasmo. Elisabete (Ana Marta Contente) chega para ir trabalhar e fica a olhar para os pais. Elisabete nota que Aida está muito bem disposta, mas Tomé nem por isso. Aida diz que ainda não lhe bateu a novidade e mostra a árvore genealógica a Elisabete, que fica siderada pela mãe insistir em conhecer os seus antepassados, com o intuito de herdar alguma coisa. Aida revela que Tomé descende de samurais e por isso também ele é um samurai. Tomé quer acabar com a conversa do samurai, mas Aida não permite e diz-lhe que não devia renegar as suas raízes, ainda mais quando são raízes de samurai. Elisabete não tinha saudades nenhumas das ideias malucas dos pais e de manhãs confusas como esta. Tomé diz que Aida espantou Elisabete. Aida manda Tomé levantar-se, dar uma voltinha e diz que ele tem mesmo postura de samurai.