Exclusivo «Festa é Festa»: Aida obriga Tomé a agir como um samurai

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) dá indicações a Tomé (Pedro Teixeira) de gestos que ele deve fazer, que ela considera serem de samurai. Ele está prestes a explodir, mas obedece. Cada gesto que ele faz ou palavra que diz, fazem Aida ter a certeza de que ele é um samurai e fica espantada por nunca ter dado conta antes.

Aida anda atrás de Tomé para lhe mostrar roupas de samurai no telemóvel. Tomé foge dela como pode e já não aguenta mais ouvir falar daquele assunto. Aida mostra-se desiludida por Tomé não honrar as suas raízes, ainda por cima sendo tão nobres. Tomé quer acabar com a conversa e nem quer imaginar como será se aquilo chegar aos ouvidos de Bino (Pedro Alves) ou Gabanna (Bruno Cabrerizzo).

Tomé senta-se à espera que Aida vá trabalhar e o deixe em paz, mas Aida diz que há prioridades e a prioridade agora é treinar a postura de samurai. Tomé não quer acreditar em tanto disparate e desconfia que Aida esteja a gozar come ele, mas não está. Aida acha que os inimigos dele vão ficar com inveja quando souberem da novidade, mas para isso tem de treinar e inicia o treino.