Exclusivo «Festa é Festa»: Aida toma uma decisão radical

Em «Festa é Festa», Agostinho (Dinarte Branco) e Xibanga estão ligeiramente alcoolizados. Tomé (Pedro Teixeira) mal se aguenta em pé. Agostinho diz que gostou muito de Aurélio (Manuel Marques) e está a gostar de estar na aldeia, só tem pena que as mulheres sejam todas casadas. Josefa (Rita Salema) diz que se passa o mesmo com os homens e que Elisabete (Ana Marta Contente) andou com um na mesma. Aida (Ana Guiomar) conta que Josefa também andou com Delfim (António Melo). Agostinho não percebe o interesse de Delfim.

Xibanga dorme no sofá e ressona muito alto. Tomé está com os copos e só quer dormir, mas Aida está muito descontente com aquilo tudo e quer desabafar.

Aida acha que não faz sentido estar a dormir no chão, para dar a sua cama a este Agostinho de quem não gosta e que a ignora, por isso decide que vão para África já amanhã.