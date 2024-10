Exclusivo «Festa é Festa»: As fotos do momento em que Aurélio leva Quina a ver o mar

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) e Aurélio (Manuel Marques) lá vão de viagem para a Costa da Caparica, a ouvir música popular. Aurélio está muito entusiasmado e faz planos para a viagem. Quina está entusiasmada, mas também com receio do que irá encontrar e na dúvida se terá coragem para dar um mergulho.

Aurélio diz-lhe que vai adorar e assim que chegarem vão logo à praia. Aurélio e Quina chegam à Costa da Caparica. Aurélio destapa os olhos a Quina e ela emociona-se ao ver o mar. Ela agradece-lhe, abraçam-se e fica a sorrir para o mar. Quina está maravilhada com o mar e confessa que nunca tinha imaginado que fosse tão bonito. Quina diz que há muito tempo que não ficava assim tão deslumbrada com nada. Aurélio lembra que só sentiu uma emoção assim tão forte quando viu uma sapateira pela primeira vez e quando conheceu Quina. Ela fica cheia de calores e quase se beijam, mas Quina corta e bebe cerveja para se refrescar.

Quina e Aurélio passeiam pelas ruas da Costa da Caparica e ele conta-lhe um pouco da história da cidade. Quina fica impressionada por ele saber tanto sobre tanta coisa, começa com os calores do costume e quase se beijam. Quina e Aurélio comem um gelado e Aurélio pergunta-lhe se quer ir ao quarto antes de jantar. Quina fica incomodada por Aurélio falar só num quarto e pergunta se não vão ficar um em cada quarto. Aurélio diz que tinha pensado ficarem juntos, mas Quina não acha nada boa ideia. Aurélio pergunta-lhe se não confia nele e ela diz que não tem a ver com isso.